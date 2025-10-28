Ofrece JMAS 100% en multas y recargos durante noviembre

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz anunció la implementación del programa “Ponte al corriente con el agua” con el cual, durante el mes de noviembre se ofrece un 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como del 90 por ciento de descuento en Agua, Drenaje y Saneamiento.

Asimismo, en diciembre se ofrecerá un 90 por ciento de descuento en multas u recargos, así como 80 por ciento de descuento en Agua, Drenaje y Saneamiento.

El objetivo del programa es apoyar a los usuarios domésticos o mixtos que enfrentan dificultades económicas para ponerse al corriente en su pago del servicio de agua potable.

Asimismo, se busca reducir la cartera vencida, correspondiente a adeudos generados antes del 31 de octubre de 2024.

Con dicho programa se beneficiará a 41 mil usuarios de tipo doméstico y mixto, así como a 2 mil 900 usuarios comerciales que a partir del 15 de noviembre podrán aprovechar un 100 por ciento de descuentos en multas y recargos, además de un 65 por ciento de descuento en Agua, Drenaje y Saneamiento.

El descuento aplica para usuarios con contratos activos de uso doméstico y mixto ante la JMAS Chihuahua que presenten adeudos con antigüedad igual o superior al 31 de octubre de 2024 y que no hayan sido beneficiados por programas similares desde agosto de 2023.

En ambos casos, el pago deberá realizarse en una sola exhibición para que la bonificación sea válida.

Alan Falomir agregó que durante el año pasado se regularizaron alrededor de 30 mil cuentas a las cuales se les da seguimiento para que no vuelvan a caer en cartera vencida.