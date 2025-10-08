Obtiene Auditoría Superior la recertificación Great Place To Work

La Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la recertificación Great Place To Work (GPTW) que se otorga a las organizaciones con alto nivel de ambiente laboral, al aumentar a un 92 por ciento la calificación de satisfacción otorgada por sus trabajadores, en comparación con la otorgada el año anterior cuando se tenía un 88 por ciento.

El 99 por ciento del personal participó en el ejercicio de evaluación por medio del cual expresaron sus opiniones bajo total confidencialidad y cuyos resultados arrojaron que del grupo total de mujeres que trabajan en la ASE, el 99 por ciento considera a la institución como un gran lugar para trabajar, mientras que del personal masculino el 96 por ciento coincide con esta opinión.

Desde el comienzo de la actual administración en el 2018, en la ASE se implementó un esquema de evaluación y mejora del clima organizacional y a partir del año pasado se hizo por medio de la certificadora independiente que acredita los resultados obtenidos. Esta firma encuesta a más de 20 millones de personas en más de 10,000 organizaciones a nivel mundial, enfocándose en cinco áreas clave: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo.

Al respecto el Auditor Superior, Héctor Acosta Félix destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre cumplir correctamente con el desempeño institucional y tener un buen clima laboral, y mencionó, que desde su llegada a la ASE un punto de partida fue hacer la primera encuesta de ambiente laboral para saber que se podía mejorar, cuestión que a la fecha satisfactoriamente se ha conseguido.

Cabe destacar que el año pasado, gracias a los resultados obtenidos , la ASE fue reconocida en el lugar 21 dentro del Ranking Nacional de entre todas las organizaciones evaluadas por la firma en el rango de 50 a 500 colaboradores, y con la calificación de este año es la número uno en el ramo gubernamental.

El Auditor Superior recibió el reconocimiento en un evento en el que estuvieron el grupo directivo y colaboradores de la ASE, diputados de la Comisión de Fiscalización, Secretaría de la Función Pública, miembros del Poder Judicial del Estado, Tribunal Estatal de Justica Administrativa, funcionarios del Congreso del Estado, titulares y contralores de organismos autónomos e integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Por parte de Great Place To Work, la especialista en la evaluación de clima organizacional, Claudia Calderón Ramírez entregó el reconocimiento obtenido y dio a conocer los resultados 2025.

En su participación, la evaluadora mencionó que la ASE es punta de lanza a nivel nacional para que más entidades de fiscalización y organismos gubernamentales tengan el interés de comenzar el proceso de certificación.

Por su parte la Diputada Leticia Ortega, Presidenta de la Comisión de Fiscalización mencionó el esfuerzo constante de trabajo de mujeres y hombres que conforman la ASE y aportan diariamente su conocimiento y empeño.

La legisladora reconoció el crecimiento institucional de la ASE y dijo la fiscalización no es una tarea menor y este reconocimiento en el ámbito laboral habla del compromiso de quienes llevan este trabajo que finalmente se refleja en mejores resultados en beneficio de todas y todos los chihuahuenses.