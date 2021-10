O Corral era muy pendejo o es realmente malo, es el demonio mismo: James Barousse

Noticias de Chihuahua.-

El ex dirigente nacional del PRI Juvenil, Christopher James Barousse, consideró que el ex gobernador Javier Corral Jurado fue muy tonto, literalmente “muy pendejo” si no se dio cuenta de los actos de presión y tortura psicológica a la que fueron sometidos ex funcionarios y empresarios como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, o era realmente malo, “el demonio mismo”, si sabía u ordenó estas acciones