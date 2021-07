Nunca me he considerado como candidato presidencial: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que nunca se ha considerado como candidato a la presidencia de México, pese a que el senador Gustavo Madero aseguró en una entrevista con Fernando Collado que el mandatario “no se ha caído para el 2024”.

“No, nunca me he considerado presidencia a la presidencia, nunca lo he querido, a lo mejor me he dejado querer pero nunca han estado en mis propósitos. Si lo tuviera a lo mejor tomo otra ruta en mi forma de actuar políticamente, pero nunca ha estado en mí eso”.

Corral Jurado manifestó que es su intención participar políticamente en la vida del país y del estado ya que en el 2024, todos tienen que poner de su parte, desde sus trincheras, para que a México le vaya mejor y se recupere el rumbo.

“Ya veré de qué manera resuelvo yo colaborar con el país para el ahora y el 2024, pero aquí nos vamos a seguirnos viendo”.