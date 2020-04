Nunca agredí a una compañera, intenté proteger las instalaciones del partido: Kenya Durán

Noticias de Chihuahua.-

Kenya Durán, delegada del Comité Directivo Estatal en Parral, detenida ayer tras una riña, aclaró que en ningún momento agredió a una compañera de partido, sino que trató de proteger las instalaciones del PRI en dicho municipio.

La delegada informó:

“Al estar realizando labores de limpieza en el exterior de la sede del partido, ya que presentaba leyendas en los vidrios, fui cuestionada sobre mi presencia en el inmueble por una persona de sexo femenino, que se ostenta como la presidenta seccional María Elena Saucedo, sin pretender un enfrentamiento la invité a desalojar las instalaciones, a lo que se negó y rompió cartelones alusivos al cierre del edificio con motivo de la contingencia sanitaria que se encontraban adheridas a los vidrios.

La razón por la cual una servidora se encontraba en el edificio, era hacer las adecuaciones pertinentes de higiene, ya que Omar Bazán, presidente del Comité Directivo Estatal, ofreció a Gobierno del Estado, todas las instalaciones de los Comités Municipales para que fueran utilizadas como centros de albergue para atender los efectos de la pandemia.

Cabe señalar que en mi carácter de presidenta en funciones, firmé un resguardo haciéndome responsable de todo el inmueble, soy la primera que debe guardar por el mantenimiento, conservación y protección del inmueble, por tal motivo invité de manera respetuosa a la compañera a desalojar el edificio, pero no obedeció y empezó a agredirme físicamente, por lo que no tuve mas remedio que defenderme.

Después solicité la presencia de elementos de la Policía Municipal para que retiraran a la Señora, ya que una servidora era la agredida, en esos momentos las afueras del local, ya se encontraban militantes, regidores, por lo que los agentes de Seguridad Publica declinaron ejecutar el desalojo, argumentando que eran las instalaciones de un partido político, por lo que ser retiraron sin solucionar el problema para luego volver con órdenes precisas de detenernos a ambas y ser trasladadas a la Dirección de Seguridad Publica, aprovechando, quiero denunciar que en las celdas se violentaron mis derechos humanos al tomarme fotos, por lo que actuaré legalmente en consecuencia.

Por último quiero señalar que soy disciplinada, orgullosamente priista, con una trayectoria sin incidentes como el anterior, con una formación de toda una vida en las filas del partido, ante los hechos solo me resta decirles que sigo firme ante estas acciones alentadas por grupos hacia el interior del PRI y ajenas, no me doblegan, no me amedrentan, tan es así que asumí las consecuencias y la integridad de mi familia ya que conmigo en el momento de los hechos, mi hija se encontraba conmigo”.