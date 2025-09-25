Nuestra alianza es con la ciudadanía, ocioso anticiparse: Alma Portillo respalda a dirigente nacional de MC

Alma Portillo, diputada parralense de Movimiento Ciudadano, exigió a las fuerzas políticas no desviarse en debates estériles sobre supuestas alianzas partidarias, principalmente surgidas por el oficialismo, cuando urge atención a temas como falta de medicamentos, inseguridad y la permisividad a la corrupción lacerante.

La legisladora dijo que a su partido le interesa trabajar en resolver las deficiencias que sufre el ciudadano por parte de los actuales gobiernos y no hablar de alianzas o posibles alianzas en procesos electorales venideros.

Por tanto llamó a no inventar o especular. «Que no inventen alianzas donde no las hay ni en momentos donde las prioridades del gobierno deberían ser otras: medicinas, seguridad y la corrupción lacerante en la que el país aún vive», expuso Portillo Lerma.

Reconoció que la identidad de Movimiento Ciudadano es y será dar a las y los mexicanos, para ser una alternativa alejada de la vieja política y de los vicios de Morena, que todo lo que toca, lo destruye.

Asimismo, trazar una ruta que se funde en atender verdaderamente las causas sociales, bajo una agenda nacional que ha rendido frutos, para bien de las y los mexicanos.