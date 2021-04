Notario dijo a defensa de Maru que no vio recibos originales; no puede asegurar que certificó copias

Noticias de Chihuahua.-

El notario Público No. 4, Luis Raúl Flores Sáenz, que actualmente se encuentra suspendido de su función, señaló a la defensa de Maru Campos Galván que nunca ha visto los recibos originales que presuntamente firmó la candidata del PAN como parte de la nómina secreta, y por ello no puede asegurar que haya sido él quien certificó las copias que fueron publicadas en un medio de comunicación.

Gerardo Ordóñez Domínguez, defensor de Campos Galván, realizó una solicitud al notario para realizarle diversas pregunta, la cual fue recibida el 22 de marzo del presente año y contestada por escrito el día 23.

En dicho documeto, el abogado cuestionó al licenciado Flores Sáenz si, con relación a los 34 recibos que le fueron puestos a la vista por el Ministerio Público, estuvo presente el día que se suscribieron, si estuvo presente cuando se entregó la cantidad de dinero que en ellos se señala, si tuvo a la vista los documentos originales, si realizó la certificación y si deseaba agregar algo sobre el asunto.

A las tres primera preguntas, la respuesta del notario fue no. En cuanto a si fue él quien certificó las copias, señaló que tendría que tener que constatarlo con los documentos originales, y sobre la quinta pregunta dijo no tener nada más que agregar.

Por su parte, el abogado Francisco Molina Ruiz, puntualizó que, derivado de las respuestas del notario, se evidencia que jamás existieron documentos origibales que sirvan como soporte para fundamentar la acusación del Ministerio Público.

Refirió también que, en diversa audiencia, el agente del Ministerio Público, Eduardo Chairez Coz, reconoció que no existían docmentos originales y luego la agente Beatriz Aréchiga Bermúdez, también acreditó que no existen estos originales pues al mostrar las evidencias que tenían resguardadas no se contaba con ellos.

Cuestionó que las diligencias del Ministerio Público para corroborar la autenticidad de los recibos carece de rigor científico e incluso se violaron los preceptos contenidos en la Ley del Notariado, pues debió entrevistar al licenciado Flores Sáenz y hacer cualquier pericial con autorización o en presencia de éste, cosa que nunca hizo.