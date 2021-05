Nos quieren poner a elegir entre lo malo y lo peor; Chihuahua necesita un cambio: Riggs

Noticias de Chihuahua.-

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, aseguró que representa la única opción diferente entre el resto de los aspirantes, que puede ofrecer a la capital un gobierno que trabaje de la la mano de los ciudadanos.

“Chihuahua necesita un cambio y nos quieren poner a elegir entre lo malo y lo peor, el PAN de Duarte, de la corrupción, la manipulación con la consigna de encubrir toda la corrupción, y del PRI disfrazado de Morena, de corruptos que trabajan para empobrecernos y cambiar despensas y apoyos por votos”.

Riggs Baeza indicó que mientras el resto de los candidatos representan la corrupción, la simulación, el atraso y la pobreza, su propuesta apunta hacia el el futuro, la tecnología, el comercio y el desarrollo.

“No somos como ellos, somos la única opción libre y transparente, no atada a un pasado vergonzoso y tiene un futuro por delante”.

Aseguró que en su administración no se utilizarán programas sociales para lucrar, no hará negocios enriquecerse, no tendrá padrinos, cómplices ni patrocinadores, ni tampoco moches o carpetas abiertas por corrupción.