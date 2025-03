Nos enfocaremos en trabajar y no en castigar: Canaco ante posible expulsión de Sahir Rentería

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que se concentrará más en trabajar que en sancionar al empresario ferretero Sahir Rentería.

Esto luego de que el ex presidente de Canaco, Omar Armendáriz expusiera que estaría sancionando la nueva mesa directiva a Rentería por denostar a la cámara con declaraciones ante el proceso de elección que se llevó a cabo para nueva presidencia.

“No se puede expulsar a nadie, hasta que no se revisen todas las situaciones en el consejo, no creo que sea tan así, hay que ver la situación y circunstancias, para mi será en base a la dictatorial del consejo y en base a lo que paso se tomará la desición, de mi parte me voy a enfocar más a trabajar que a castigar», comentó.

Cabe destacar que Lazzarotto se incorpora hoy a sus actividades como presidente y asegura que en sus planes no está el castigar pues viene un cambio para el comercio formal.