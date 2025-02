Nombran a Román Alcántar como director de CONAGUA en Chihuahua

Román Alcántar fue nombrado este día como nuevo director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el estado de Chihuahua, así lo informó él mismo en sus redes sociales:

“Agradezco mucho la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del titular de Conagua Comisión Nacional del Agua-SMNmx, Efraín Morales López para asumir la Dirección local de CONAGUA en el estado de Chihuahua.

Sin duda un gran reto pero siempre regido por los principios de nuestro movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Agradezco también a mi amiga y compañera de equipo la Delegada de los programas para el Bienestar en el estado de Chihuahua Mayra Chávez Jiménez por su acompañamiento el día de hoy”.

Asimismo, la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, lo felicitó por este nombramiento:

“¡Seguimos fortaleciendo el trabajo en equipo para un mejor país! Con mucho orgullo quiero felicitar a mi amigo Román Alcantar por su nuevo cargo como Director Local de CONAGUA en el estado de Chihuahua. El agua es vital y un derecho de todos, seguiremos trabajando juntos para garantizar su acceso y cuidado en beneficio de todas y todos los chihuahuenses”.