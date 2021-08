No veo a Corral en Morena; que le abran la puerta no quiere decir que entre: Mesta

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, no cree que el gobernador Javier Corral Jurado pudiera sumarse a Morena, luego de que el líder nacional del partido, Mario Delgado, dijera que el mandatario chihuahuense tiene las puertas abiertas.

“Cada quien tiene sus decisiones personales, pero yo no veo al gobernador Corral, no siente que se una opción. Desde luego no son cosas que me consulte ni mucho menos y no tiene porqué, pero el que le puedan abrir las puertas no quiere decir que vaya a entrar, no creo que el gobernador Javier Corral vaya a afiliarse a Morena”, manifestó el secretario general.

Durante su visita a Chihuahua, Delgado, dejó abierta la posibilidad para que Javier Corral Jurado, si así lo decide, pueda sumarse al partido y con esto a los trabajos para lograr la Cuarta Transformación en el país. Añadió que el chihuahuense siempre ha sido una persona que ha luchado por la democracia y existe un gran reconocimiento hacia él por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que la opinión sobre su trabajo al frente del gobierno será determinado por la ciudadanía.

Mesta Soulé dio que tampoco él tiene interés de entrar al partido guinda, pese a que considera que hay acciones que el gobierno de la 4T encabezado por Andrés Manuel López Obrador son correctas como la prioridad por los pobres y la lucha contra la corrupción y la impunidad.