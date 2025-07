No tiene sentido económico aranceles del 30%: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que el aplicar el 30% de aranceles por parte de Estados Unidos a México no tiene sentido.

“Sentimos que no tiene sentido económico, no sabemos si se excluye o no al TMEC, es una mera medida de negociación en la agenda de Trump o con el tema de narcotráfico, no ayuda para nada a la economía, nos sigue dando incertidumbre”, comentó.

Asegura que ya se registra un golpe en la industria que indica una baja de empleos en el sector.

“Baja de las ventas de producción, tiene que haber una acción de negociación con el gobierno mexicano ya que se pone más complejo”, manifestó.

En este caso destacó que es necesario que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum diera paso a un diálogo, trabajo en equipo y multiagenda con el tema migratorio y narcotráfico.