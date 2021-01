No tengo rencores contra nadie, con votos vamos a ganar: Madero

Noticias de Chihuahua.-

El precandidato del PAN a gobernador del estado de Chihuahua, Gustavo Madero, señaló que el domingo 24 de enero serán los votos del panismo, que están convencidos y sumados a su proyecto, los que habrán de marcar el triunfo y el inicio del camino para refrendar la gubernatura del estado.

“Entiendo la contienda como un acto de democracia, no tengo agenda personal contra nadie, no tengo rencores ni facturas por cobrar. Lo que tengo es una propuesta incluyente, un proyecto que es de todo el panismo, y en el que ofrezco una trayectoria honesta y la experiencia para enfrentar y salir airosos de los retos que se avecinan”, expresó.

Ante militantes de la capital, con los que sostuvo un encuentro en el que expuso su proyecto, escuchó propuestas y sumó más voluntades para trabajar en conjunto, Madero convocó a reflexionar sobre la importancia de los comicios del próximo domingo.

“Los panistas tenemos la gran responsabilidad de comprender que esto no se trata de una u otra persona, sino de que el PAN ofrezca a los chihuahuenses una candidatura sólida, un proyecto fuerte que impida el regreso de la corrupción y que detenga el avance de Morena. Sé que tras el triunfo los duartistas estarán muy tristes”, manifestó.

En ese sentido, expresó su compromiso de poner a disposición del PAN y de los ciudadanos su vocación de servir con base a su experiencia política, social, empresarial y administrativa, esta última en las administraciones de gobierno de Pancho Barrio y de Javier Corral, gobiernos que se ha propuesto superar.

“Tengo una trayectoria, forma de pensar y experiencia propia. Aparte de ser político y legislador, he sido presidente de Desarrollo Económico y como empresario he formado empresas y generado empleos. He trabajado también en colonias populares, comunidades indígenas y en ejidos en la organización y capacitación”, expuso.

Durante el encuentro los militantes que asistieron le manifestaron su respaldo en la elección del domingo 24 de enero, como lo han hecho los panistas de los distintos municipios recorridos durante la precampaña.

“Les garantizo la unidad del PAN. Yo no les voy a fallar”, dijo.