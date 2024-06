No te quedes fuera, las inscripciones para “Verano DIFertido” inician este lunes 1 de julio

Chihuahua, Chih. A 30 junio de 2024.- Con el objetivo de generar espacios que fomenten el sano esparcimiento para las niñas, niños y adolescentes (NNA) durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal, a través del DIF, informa a las familias de Chihuahua Capital que las inscripciones a “Verano DIFertido” inician este lunes, 1 de julio.

Dirigido a los NNA de 5 a 12 años de edad, «Verano DIFertido” contará con diversas actividades en las instalaciones del DIF Municipal, en centros comunitarios y Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) así como en asentamientos tarahumaras.

El trámite de inscripción deberá realizarse en las oficinas del DIF Municipal, ubicadas en C. Carbonel, No. 4106, en la colonia San Felipe V Etapa, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm o hasta completar aforo.

Los requisitos necesarios para la inscripción son los siguientes:

Copia de acta de nacimiento

CURP del menor

Certificado médico del menor

Dos fotos tamaño infantil

Copia del INE del tutor

Comprobante de domicilio

Copia de INE de la persona que recogerá al menor

Es importante destacar que el costo de recuperación es de mil 850 pesos, y mil 500 pesos a partir de la inscripción del segundo hermano. Asimismo, se podrá pagar semanalmente un costo de 616.66 pesos por NNA; en las instalaciones del DIF. Por su parte, en centros comunitarios y CEDEFAM, el costo es de 250 pesos por NNA.

Para más información, pueden comunicarse al 614-200-48-00 en la extensión 2230, para las actividades en las instalaciones del DIF Municipal y a la extensión 2206, en caso de las actividades en centros comunitarios.