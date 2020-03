No solventó Com. Social observaciones encontradas durante gestión de Pinedo

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas Ruiz, indicó que tras la conclusión de una auditoría realizada a la Coordinación de Comunicación Social en el periodo del 1 enero al 31 de octubre de 2018, no fueron solventadas en tiempo siete de las ocho observaciones encontradas, por lo que se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa.

En dicho periodo, el titular de la dependencia era Antonio Pinedo Cornejo, quien durante su gestión fue señalado por el otorgamiento de contratos a las empresas Molri y Xtreme Sports, por adjudicaciones directas y conflicto de intereses, respectivamente.

La funcionario comentó que no todas las observaciones implican montos, pero las posibles irregularidades económicas de algunas de ellas ascenderían a por los menos 300 mil pesos.

Abundó que por protección al debido proceso no es posible detallar el motivo de las observaciones hasta que la resolución no cause estado, es decir, hasta que el o los servidores públicos responsables agoten todos los recursos para defenderse y la resolución quede firme.

Antonio Pinedo Cornejo fue nombrado coordinador de Comunicación Social desde octubre de 2016 hasta noviembre de 2018, cuando fue relevado por María José Valles.