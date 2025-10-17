«No se ve cambio en SAT, va empeorando»; señala CCE

Tras el paro laboral que se registró esta semana en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el presidente de la Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que es lastimoso que sigan las quejas en un sistema federal, ya que no son las únicas áreas que se prometió cambiar.

“Pues fíjese que no tenemos información detallada de que es lo que está pasando en el gobierno federal, si hay muchas quejas en todos lados, la presidenta Sheinbaum hace sus comentarios pero no vemos una competencia de que cambien las cosas, ya que tenemos cosas que se nos están empeorando”, comentó.

Cabe destacar que el empresariado ha dado a conocer por diferentes representantes de organismo, la falta de atención que existe en el servicio del SAT con un sistema lento para la tramitología de empresas y de personas físicas, por lo que han externado su preocupación.

Hasta el momento el SAT está laborando igual hay procesos que están en revisión por el paro laboral que se dio el pasado martes.