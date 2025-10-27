“No se trata de partidos políticos, se trata de humanidad”: Medina llama a reforzar estrategia de seguridad en Guachochi

Luego de la violencia que se vivió el fin de semana en Guachochi, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y representante del Distrito 22, Arturo Medina, llamó a todos los niveles de Gobierno a revisar la estrategia de seguridad y reforzarla.

Medina Aguirre fue enfático en manifestar que no se trata de partidos políticos, sino de humanidad para con los habitantes de ese municipio serrano.

“Me duele mucho lo que está ocurriendo en nuestro querido Guachochi, ninguna familia debería atravesar este dolor. Debemos ser claros: si bien hay esfuerzos coordinados para combatir la violencia, están siendo insuficientes”, publicó el legislador priista.

“Hago un llamado firme y enérgico a las autoridades de todos los niveles para que revisen la estrategia y la refuercen con inmediatez. No se trata de partidos políticos, se trata de humanidad. Ningún inocente más debe morir. Mis condolencias a toda la comunidad y en especial a las familias de las víctimas”, resaltó en sus redes sociales.

octubre 27, 2025 8:41 am

