“No se nos está midiendo con la misma vara”: Cocentro ante ambulanteje

Noticias de Chihuahua.-

Joan Sarroca Rey, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), lamentó que sean vendedores informales los que amedrenten e intimiden a la autoridad en cuanto al no acatar las recomendaciones ante esta pandemia del COVID-19.

El líder de Cocentro señaló que luego de la trifulca del pasado viernes donde los de la Calle Cuarta se pusieron violentos contra inspectores de Gobernación Municipal, al día siguiente, los ambulantes del sector tenían sus puestos abiertos cuando desde el miércoles y jueves de la semana pasada el Ayuntamiento ordenó cerrar establecimientos no esenciales del Centro.

“Nos parece que no se nos está midiendo con la misma vara, a nosotros el martes y el miércoles pasó la Subdirección de Gobernación a clausurar negocios que se consideran no esenciales, más los que ya estaban cerrados desde antes y pues nosotros si estamos acatando el reglamento y las disposiciones de nuestro gobierno”.

Recalcó que lastima ver a pocas cuadras (Calle Cuarta) donde hay otros no formales que no obedecen y ya no se les dice nada, haciendo hincapié en que la pandemia ha afectado a todos en lo económico.