No se ha detectado variante Delta en el estado: SS

Noticias de Chihuahua.-

La directora de Prevención y Control de Enfermedades, Leticia Ruiz González, indicó que hasta el momento no se han detectado casos de la variante Delta de COVID-19 en las muestras que se han tomado en laboratorios, pero no descartó que ya haya ingresado al estado.

La doctora Ruiz indicó que han mantenido reuniones con los laboratorios particulares, los cuales han procesado muestra de variante Delta, pero para tener confirmados los casos se tiene que pasar por un proceso de validación.

En este sentido comentó que no se ha confirmado la variante en los sistemas oficiales de epidemiología. No obstante, manifestó que es posible que ya exista presencia de esta variante del SARS-CoV2 en la entidad que no haya sido detectada mediante muestras.

En este sentido, la directora exhortó a la población a seguir con todas las medidas de prevención que hasta ahora se han recomendado y, sobre todo, que se vacunen.