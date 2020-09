No se consulta si se cumple o no con la ley: Corral sobre juicio a ex presidentes

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, criticó la consulta popular emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si se enjuicia o no a ex presidentes.

Corral Jurado consideró que el mandatario ha tenido un manejo controversial y a modo sobre la impartición de justicia que afecta el orden jurídico y el estado de derecho.

“No podemos apelar a tribunales populares para que se decida que es lo que se enjuicia y que no. La justicia debe ser imparcial, pronta y expedita… no se consulta si se cumple o no con la ley”.

Reconoció que, si bien las instituciones no son perfectas y que han sufrido deterioro y falles, es importante fortalecerlas y tomar acciones en caso de irregularidades para que sean ellas el cauce por el que se conduzca la impartición de justicia.