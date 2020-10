No queremos que se trate a productores como delincuentes y al gobierno como conspirador: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que siempre han buscado y buscarán la interlocución con el gobierno federal por el tema del agua, siempre y cuando se trate a los productores y al propio gobierno estatal con respeto y dignidad.

“Queremos un diálogo con dignidad. No queremos que nuestros agricultores sean sentados en calidad de delincuentes y al gobierno del estado acusado de conspiración. Exigimos un respeto para la genuina preocupación que existe en el estado y en la región del río Conchos”.

El mandatario indicó que el gobierno estatal irá junto a los productores a cualquier mesa de negociación que se abra como lo han hecho durante todos estos meses pese a que el gobierno federal ha cerrado el diálogo.

“Nos hemos propuestos siempre como interlocutores. Por supuesto Chihuahua ha estado puntal desde el inicio de este proceso. No he dejado de intervenir en la reuniones a las que he sido convocado o las que he propiciado y nos hemos reunido desde octubre y noviembre del año pasado con la Asociación de Usuarios de Distritos de Riego de donde salieron los planteamientos a la primera y única reunión que hemos sido convocados el tres de diciembre del año pasado”.

Lamentó que el gobierno federal haya elegido como principal interlocutor para este tema al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, pues esto politizó el tema de seguridad y redundó en la salida de las fuerzas federales de la mesa de coordinación.

“Rechazamos que el gobierno de Chihuahua actuara conspirando en las mesas de seguridad. Esta es la decisión que más nos preocupa, condicionar la cooperación en seguridad pública refleja un talente autoritario y vengativo… ataca centralmente el espíritu del pacto federal que se sustenta en la cooperación, en la coordinación entre niveles de gobierno para tender áreas sensibles y trascendentales de interés público”