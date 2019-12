“No puede ser México un cementerio”: les dicen los LeBarón a senadores

Noticias de Chihuahua.-

Adrián y Julián LeBarón acudieron a una reunión con senadores de la República para expresar la necesidad de que las autoridades trabajen en la investigación de la tragedia que afectó a su familia, la cual no debe ser ignorada y no solo la de ellos sino la de los mexicanos en general.

Sobre los presuntos detenidos por la masacre, los LeBarón señalaron que le darán el beneficio de la duda a las autoridades para que lleven la investigación a buen término.

Emilio Álvarez Icaza, senador organizador del encuentro, se comprometió junto con otros de sus compañeros a llevar a los LeBarón a la tribuna del Senado y a trabajar en temas que resulten favorables a las víctimas de violencia.

“Es como una lotería de la muerte cada día en la calle, me tocó o no me tocó, te la sacaste o no te la sacaste… Tú eres sobreviviente, somos sobrevivientes”, comentó Adrián LeBarón.

“Tenemos que estar unidos para defender la vida. No puede ser nuestro país un cementerio, donde se nos está asesinando, donde asesinan mujeres y niños”, afirmó Julián LeBarón.