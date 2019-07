No puede Pemex salir adelante con el redondeo de los mexicanos: Maru

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal, Maru Campos declaró que Pemex no puede salir adelante con el redondeo de los mexicanos, lo anterior luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que se daría un sistema de redondeo para que los mexicanos aportaran dinero para la rehabilitación de la empresa Pemex.

La alcaldesa de Chihuahua fue crítica, pues resaltó que por eso mexicanos votaron por AMLO para sacar adelante la economía del país y no con redondeos para Pemex.

“No bueno, pues yo lo que creo, lo que debemos de hacer con estas instituciones que manejan tanto recurso y han caído en desgracia pues es justamente hacer una reorganización administrativa de las entidades públicas por que no nada más tienen que estar en números negros sino que tienen que darle mayor beneficio a los mexicanos, no es una formula, es un arte de gobernar justamente de administrar no puede salir adelante Pemex con el dinero de los mexicanos, tiene que salir adelante solo”.