No procedería recurso de Sotelo a “carpetazo” de Fiscalía Anticorrupción

Noticias de Chihuahua.-

La Fiscal en materia Anticorrupción, Gema Chávez Durán, consideró que el recurso presentado por el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo, en contra de la determinación de la fiscalía de no ejercer acción penal por la denuncia presentada ante presuntas irregularidades en el proceso de selección de jueces, no procedería.

Chávez Durán precisó que un juez determinará si es procedente o no, pero desde su particular punto de vista, solamente pueden impugnar quienes sean víctimas u ofendidos del delito, por lo que el consejero no reúne las características para llamarse como tal, ya que es solamente un denunciante.

“Sin prejuzgar me parecería que no tiene la calidad de víctima u ofendido por lo que no procedería, sin embargo un juez determinará si procede o no”, refirió la fiscal en relación al recurso interpuesto luego de que la Fiscalía determinara que no hubo elementos para configurar un delito penal en la denuncia interpuesta por Joaquín Sotelo.

La fiscal señaló que durante la investigación pudieron encontrarse irregularidades de tipo administrativo, más no penal, por lo que sería el Tribunal Superior de Justicia el indicado para investigar dichas irregularidades en el proceso de selección de jueces.