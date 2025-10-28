No politizar, importante trabajo conjunto en Guachochi: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la preocupación por la violencia en Guachochi se comparte por todos y todas, considerando que lo más importante es responder de manera contundente para efectos de dar paz y tranquilidad a la población.

“La preocupación la tenemos todos. Guachochi es el corazón de la Sierra, o uno de los puntos más importantes de la Sierra y lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro trabajo. Se entiende la preocupación, son atendidas y escuchadas todas las voces”.

De la Peña Grajeda dijo que lo importante es no politizar la seguridad y el trabajo en conjunto desde los tres niveles de gobierno.