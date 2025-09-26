No podemos olvidar a Canadá en TMEC: Coparmex

Jorge Treviño Portilla presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comentó que es necesario seguir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), se tiene que cuidar la relación con Canadá.

“Estamos muy pendientes de cómo van hacer estas negociaciones con el TMEC, la verdad a veces se nos olvida nos hemos centrado mucho nada más con la relación con Estado Unidos, pero la verdad no nos podemos olvidar que es un trato tripartita donde también esta Canadá y este es un gran socio de México”, comentó.

Las inversiones de Canadá y la exportación es importante para México, tan solo de Chihuahua tiene lazos en el tema de mineras, la mayoría eran de Canadá.

Cabe destacar que tanto dependencias y empresas canadienses han tenido mucho interés en minería, agroindustria, energía e infraestructura y si hay un fuerte vínculo por lo cual se debe cuidar el lazo comercial.