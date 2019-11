No participarán priistas en plebiscito por omisiones y poca transparencia

Noticias de Chihuahua.-

El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores, adelantó que desde el partido no se alentará a los militantes para que participen en el proceso plebiscitario que se realizará el próximo 24 de noviembre para decidir si se concesiona el servicio de alumbrado público a una empresa privada durante 15 años.

Bazán Flores comentó que no pueden validar un proceso amañado con diversas omisiones, tanto por parte del Ayuntamiento de Chihuahua en la realización del proyecto que se pondrá a consulta, como por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) que no realizará fiscalización de recursos ni mediará para buscar un equilibrio entre la autoridad y el grupo promovente.

El también legislador del PRI comentó que el IEE no previó condiciones igualitarias para el grupo promovente, así como tampoco espacios de comunicación o recursos para la promoción del no en este proceso y de igual forma no se buscaron mecanismos para la rendición de cuentas, ni la fiscalización de los recursos.

Añadió que no es posible que el órgano electoral no ponga atención en el acarreo, la obligatoriedad para que los trabajadores del municipio vayan con sus familias y con el uso de vehículos oficiales, así como gasolina pagada por el Ayuntamiento, para votar en esta consulta y que se violenta desde un inicio el proceso.