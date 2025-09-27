No nos vamos a detener hasta rescatar Ciudad Juárez en 2027: PAN

Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN Chihuahua, acompañada por Luis Olmedo Santiago, secretario nacional de Elecciones; Margarita Martínez Fisher, secretaria nacional de Formación y Capacitación y todo el equipo del Sistema PAN Juárez, anunciaron el arranque de una nueva etapa estratégica rumbo al 2027.

“Viene una nueva era para el panismo en Ciudad Juárez, y no nos vamos a detener hasta rescatar Ciudad Juárez en 2027”, declaró con determinación Daniela Álvarez.

La dirigente estatal agradeció al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, por poner los ojos y el corazón en esta frontera, al priorizar a Ciudad Juárez como el punto de partida de una estrategia integral que buscará devolverle a los juarenses un gobierno municipal cercano, eficiente y comprometido con sus causas.

“De los más de 2,400 municipios en México, Ciudad Juárez es la prioridad número uno para el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Por eso hoy iniciamos aquí este gran esfuerzo de planeación estratégica enfocada en 2027”, expresó Luis Olmedo Santiago.

El secretario nacional de Elecciones detalló que esta iniciativa marcará el rumbo del trabajo político de Acción Nacional en todo el país, y que Ciudad Juárez será la sede de múltiples reuniones, capacitaciones y actividades clave de organización, que se replicarán en otros estados.

“El PAN va a estar listo. Estamos trabajando desde hoy para triunfar en 2027”, sentenció Olmedo Santiago.

Por su parte, Margarita Martínez Fisher informó que Acción Nacional atraviesa un profundo proceso de renovación institucional, liderado por el presidente Jorge Romero, que incluye el rediseño de imagen, estructura, narrativa y estatutos.

“Chihuahua, y especialmente Ciudad Juárez, están en el centro de esta transformación. Hoy venimos a consolidar un equipo fuerte, preparado y unido, porque estamos convencidos de que el verdadero poder del PAN está en lo local”, concluyó.

En esta atención a medios también estuvieron presentes, Gabriel García Cantú, Presidente del PAN Juárez; Ulises Pacheco, Presidente Electo del PAN Juárez; Xóchitl Contreras, Diputada Local; regidor, Alejandro Jiménez así como Carlos Ortíz, Representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez; Austria Galindo, Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Amparo Beltrán, Coordinadora de Comunicación Social Zona Norte; Sergio Nevárez, Director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Ricardo Vega, Coordinador de Gabinete Zona Norte y Raúl García, Recaudador de Rentas.