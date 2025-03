No nos enfrascaremos en calumnias y mentiras: UGRCH por señalamientos de monopolio ganadero

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que no entrará en contestación a los señalamientos de un monopolio tal como señalaron algunos ganaderos.

En días pasados se dio a conocer una denuncia por parte de Teto Medina Wallace quien acusó de la creación de un monopolio y práctica desleal por parte de la UGRCH, destacando un favoritismo en el tema de exportación.

“No me quiero enfrascar en calumnias y mentiras, ya en su momento daré contestación a eso, hoy por hoy no me gustaría entrar en ese tema, ya veremos formas para dar contestación”, comentó.

El líder ganadero expuso que no se concentra en estas respuestas, en su debido momento hablará al respecto.

Cabe destacar que el día de mañana en la Asamblea de la UGRCH se dará cita el consejo en pleno para la posible reelección de Bustillos al frente de los ganaderos.