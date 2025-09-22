“No nos dejemos vencer”, pide Maru a ganaderos tras caso de gusano barrenador en NL

Tras darse a conocer que Nuevo León presenta un caso de gusano barrenador, la gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado para que el sector ganadero no se rinda ante el reto de impedir que dicha plaga llegue a Chihuahua.

Asimismo, dijo que se mantiene cercanía con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y con el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), organismo a cargo de dicha dependencia.

Destacó que personal de APHIS visitarán la entidad esta semana por el tema de la tuberculosis, recordando que Chihuahua sigue libre del gusano barrenador.

“Pedirle a los ganaderos que sigamos todos juntos caminando con esta paciencia, que tienen que abrir, que tenemos el mejor ganado de todo el país de exportación y que no nos dejemos vencer por este reto que hemos tenido, pronto vamos a abrir”.