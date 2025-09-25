”No nos ayudan al politizar gusano barrenador”:UGRCH

El presidente de Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer un llamado a los políticos que opinan en torno al tema del Gusano Barrenador, destacando que deben mantener la motivación para dar puerta a la exportación.

“Es momento de cambiar la narrativa, a medios y políticos no nos está ayudando en nada estar polarizando tanto este tema del gusano barrenador tenemos la motivación de la unión americana de estarnos abriendo la puerta por el trabajo que se hace en Mexico”, comentó.

Grupos externos de ganaderos han dado a conocer sus puntos de vista y han politizado el tema por lo cual llama a estos a silenciarse, ya que siguen las revisiones de este proyecto.

“Que no vengan y depriman el trabajo de este barco que tenernos atorado si, yo creo que es momento de dar la vuelta y poner nuestro granito de arena”, concluyó.