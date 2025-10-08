No milito en ningún partido, la mejor encuesta es la opinión ciudadana: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno aclaró que desde el 2017 no milita en ningún partido político por lo que la encuesta de Massive Caller que lo coloca como posible candidato del PRI a la alcaldía de Chihuahua es imprecisa.

Asimismo, consideró que la mejor encuesta está en la calle y en hacer lo que le compete a cada uno en su cargo: “y bueno, me sigue llamando la atención cómo en últimos días resulta que ahora se ha puesto de moda voltear a ver a un servidor”.

Asimismo, aseguró que lo único que hace es cumplir con su trabajo: “se me preguntó si me gustaría participar eventualmente como aspirante a la alcaldía de Chihuahua, ya dije que sí, pero eso no me distrae de mi trabajo”.

Agregó que dicha encuesta pareciera más un esfuerzo por tratar de impulsar una idea sobre él: “yo lo he dicho reiteradamente, desde el año 2017 no milito en ningún partido político. Yo me auto defino como una persona interesada en la política, interesada en el sector público, pero desde una perspectiva ciudadana”.