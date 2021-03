No hicieron nada y ahora corren para entregar obra provocando caos: Adriana Fuentes

Noticias de Chihuahua.-

La candidata a la presidencia municipal reiteró la necesidad de cancelar la obra del BRT para llevar a cabo un reordenamiento que evite el caos en que está la ciudad actualmente. Agregó que su oposición en el tema del BRT es por las afectaciones a los juarenses.

En entrevista con un medio de comunicación, la aspirante a la alcaldía informó que el diseño del sistema de transporte semi masivo se realizó hace más de 15 años y eso indica que es totalmente obsoleto porque la ciudad tiene otras necesidades viales, además de que el crecimiento de la urbe tiende hacia el sur oriente.

Las autoridades estatales y municipales a la fecha se han lavado las manos ante tanto caos. Además de que no es posible que hasta ahorita vengan a hacerlo y sobretodo en el Centro, cuando es más necesario en zonas como el aeropuerto, avenida de las Torres y otras. De ahí surge la necesidad de cancelar esta obra por toda la afectación que se tiene en materia vial, así como de empresas y comercios, dijo.

“Hay que darle un reordenamiento, saber cómo está todo. Dónde se va a subir y bajar la gente, si van a tener un lugar donde manejen los semáforos, porque para esto se necesita mucha tecnología”, señaló.

Respecto al anuncio de que comenzarán obras en la avenida Gómez Morín, Fuentes Téllez destacó la falta de orden por completo en la ciudad. Como ejemplo citó el caos, abandono y suciedad en Riberas del Bravo, las Torres, el Centro, la avenida Paseo Triunfo de la República, todos esos lugares carentes de un orden elemental.

La candidata indicó que no es posible que viendo todo eso, que no pueden terminar algo y ahora quieran abrir la avenida Gómez Morín. Hay que preguntarse hacia dónde vamos, porque no es posible lo que se está viviendo en la ciudad comentó.

Respecto a la gestión de la actual administración municipal, señaló que se percibe un Juárez olvidado, abandonado, en caos y sucio. “No les interesó mejorar a Juárez porque no sienten ese cariño que yo sí lo siento, que me duele el ver todo esto, que en lugar de ir avanzando vamos en retroceso y Juárez no aguanta más”, expresó la candidata.