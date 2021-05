No hemos promovido ningún amparo; seguimos esperando que la Fiscalía cumpla con la entrega del expediente: Paco Molina

Noticias de Chihuahua.-

El abogado que encabeza el equipo de la defensa de Maru Campos, Francisco Molina Ruiz, dio a conocer que es falso que le hayan negado un nuevo amparo a la defendida, como se publicó en algunos medios de comunicación, por el simple motivo de que no se ha promovido ningún otro recurso.

Explicó que todavía este martes, recibieron más documentos de la Fiscalía y señaló que desde la audiencia del día 16 de abril, que se tuvo la audiencia, el mismo el Juez de Control determinó que no se podía celebrar la audiencia porque todavía faltaban muchos documentos que la misma Fiscalía había pedido relacionadas con las licitaciones del municipio.

“Como le faltaban todavía más de la mitad, más de 30 mil hojas, el Juez estableció que conforme al artículo 219 del Código Nacional, para estar en igualdad las partes, el imputado tenía derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia de ello” señaló.

De tal forma que bajo esas condiciones, el Juez determinó que ya no podía fijar ninguna nueva fecha, hasta en tanto se entregaran esas copias y se validara la documentación a la defensa.

“Entonces, pues en eso nos quedamos, todavía el día de hoy nos citó el mismo Ministerio Público, para hacernos entrega de más de 7 discos de documentos de prueba. El día viernes, nos entregó 11 discos más de documentos de prueba y en esa fase estamos, no se ha promovido absolutamente ningún nuevo amparo, más que el relacionado con esta entrega de copias. No hay ninguna nueva acción que esté suspendiéndola, mas que la misma solicitud del Ministerio Público” indicó el abogado.

Finalmente señaló que la misma Fiscalía sabe que si les está entregando ese volumen de documentos, la defensa necesitará un tiempo razonable y señaló desconocer cuánto podría tardar porque no sabe cuántos tomos más les estarán entregando, por lo que será cuestión de la evaluación que haga el mismo Juez de Control, el día que cite a audiencia y más aún porque les están entregando los documentos en discos y no en copias como obra en la carpeta de investigación, por lo que el MP tiene la obligación de compulsar.

“Entonces no hay ninguna fecha, nosotros no hemos suspendido nada; el Ministerio Público es el que está pendiente de entregar su trabajo y pues en esa parte estamos” finalizó.