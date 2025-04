No hay que adelantarse a calenturas, falta todavía tiempo para que se tomen las decisiones: JL Villalobos por encuesta de RUBRUM a la alcaldía

El diputado local del PRI, José Luis Villalobos, agradeció a la ciudadanía que haya sido tomado en cuenta en la encuesta que RUBRUM publicó respecto a las preferencias electorales con miras a la alcaldía de Chihuahua capital, sin embargo, resaltó que los años le han enseñado a no adelantarse a calenturas políticas.

«Agradezco la distinción, agradezco a los encuestados que manifestaron tener una simpatía con un servidor, pero como lo he dicho de manera reiterada, hoy estoy ocupado y concentrado en la responsabilidad legislativa que tenemos aquí en el Congreso del Estado. Estoy también ocupado en la responsabilidad política que tengo en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI», declaró Villalobos.

El legislador priista agregó que «sin duda, quienes estamos en política buscamos construir para avanzar. Ayudar, el poder trabajar para mejorar siempre las condiciones de vida de la ciudadanía y en esa ruta estamos».

«Como lo he dicho siempre, los años me han enseñado a no adelantarme a calenturas, falta todavía tiempo para que se tomen las decisiones, sin duda nosotros aspiramos a seguir avanzando en la carrera política y a seguir participando en el 27. Lo principal que tenemos que hacer quienes hoy tenemos una responsabilidad en el servicio público es ofrecer resultados», recalcó el diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario.