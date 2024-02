Luego de que el sábado fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el actual presidente de ese organismo, Néstor Armendáriz, dijo que “hasta hoy” no le interesa buscar la reelección.

“Al momento no me interesa participar en el proceso. No hay nada definitivo, pero hasta hoy no me interesa”, declaró Armendáriz.