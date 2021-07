No hay condiciones para renovar dirigencia estatal del PRI; se renovarán primero dirigencias municipales

Noticias de Chihuahua.-

Por acuerdo de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, la dirigencia estatal a cargo de Alejandro Dominguez Dominguez contará con una prórroga de 90 días y no se renovará el comité directivo estatal hasta que no se realicen trabajos de renovación a nivel municipal.

Dominguez precisó que este acuerdo fue determinado por el presidente del partido a nivel nacional, Alejandro Moreno, debido a que consideró que no hay condiciones para renovar la dirigencia estatal debido a que existe una falta de actualización de los consejos políticos y comités directivos municipales.

El acuerdo estable que en 90 días se tendrán que renovar 31 consejos políticos municipales en el estado de Chihuahua y también se tendrá que realizar la renovación de 48 comités municipales, a fin de que exista una actualización que permita renovar la dirigencia estatal.

Para la renovación de los consejos políticos y los comités directivos municipales, se habrá de platicar con las estructuras del partido a fin de conocer qué es lo quieren para la renovación del partido, según dio a conocer el dirigente estatal actual.

Domínguez precisó que una vez que se emita una convocatoria por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), valorará si participa o no como aspirante a dirigir el partido, ya que los estatutos no le prohíben postularse para el cargo, debido a que su paso en la dirigencia estatal ha sido como presidente provisional o interino, más no estatutario.