No ha recibido Comisión notificación de algún recurso contra negativa a desafuero de Fiscal

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de la comisión jurisdiccional, Georgina Bujanda Ríos, informó que hasta el momento no han recibido alguna notificación de algún recurso interpuesto en contra de la negativa a la solicitud presentada para desaforar al fiscal, César Augusto Peniche Espejel.

La legisladora comentó que el equipo jurídico de Marcelo González Tachiquín está conformado por un muy buen grupo de abogados que saben que no cuentan con facultades para solicitar un desafuero en el Congreso, ya que esta solicitud debe ser presentada por el Miisterio Público.

Esta solicitud se presentó en días pasados por el abogado penalista, Héctor Villasana, con la finalidad de quitarle el fuero al fiscal ante las denuncias que se presentaron en la fiscalía anticorrupción por presuntamente violentar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Villasana Ramírez señaló que las instancias recibieron las denuncias en contra del funcionario estatal por violentar el artículo 20 constitucional y el 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al extralimitarse en sus funciones y otorgar impunidad bajo el nombre de criterios de oportunidad a ex funcionarios duartistas como Jaime Herrera Corral.

El defensor del ex funcionario Marcelo González Tachiquín, informó que se han otorgado criterios de oportunidad a ex funcionarios duaristas para que declaren en contra de su cliente, a pesar de que el artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente cuando se pueden otorgar estos criterios y en el caso mencionado no se han cubierto los requisitos.

El abogado comentó que el código establece que solamente se brindarán criterios de oportunidad en delitos más graves y a las personas que ya han realizado la reparación del daño, por lo que el fiscal al firmar los criterios de oportunidad para los ex funcionarios que han presentado como testigos protegidos, ha incumplido este ordenamiento jurídico y sus mismas facultades.

“Este artículo les impide que sean testigos protegidos porque no han reparado el daño y se les ha favorecido para que declaren en contra de funcionarios a fin de mantenerlos detenidos, cuando podrían llevar los procesos en libertad”, precisó el penalista.