“No faltó un poco de grilla”: Rafa Loera se reúne con Alfredo Chávez

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafael Loera, se reunió este martes con el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez.

“Ya nos tocaba un buen desayuno y una buena charla. Hablamos de muchos temas de trabajo y claro, no faltó un poco de grilla”, publicó Loera Talamantes en sus redes sociales.

Es preciso señalar que tanto Rafael Loera como Alfredo Chávez suenan como posibles candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Chihuahua capital en el 2027.

Ambos panistas han aparecido en las más recientes encuestas de RUBRUM y Massive Caller.