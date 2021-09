No es posible municipalizar servicio de agua; alcaldes tienen nuestro apoyo: Maru

Noticias de Chihuahua.-

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, indicó que en estos momentos no es posible municipalizar el servicio de agua potable, pues no existen los recursos necesarios para hacerlo. No obstante garantizó el apoyo a todos los alcaldes en esta materia.

Lo anterior, luego de que presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pidiera que se pasara al municipio el control de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JMAS).

“Siempre que transfieres facultades, funciones, atribuciones de un nivel a otro necesitas acompañarlo de un impacto presupuestal y eso ahorita no existe, no es posible. Yo endiento porque fui alcaldesa de Chihuahua”, acotó la mandataria.

En cuanto a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Campos Galván indicó que no cuentan con el diagnóstico completo de la situación financiera ni de los proyectos que requieren seguimiento porque en el proceso de entrega-recepción no se terminó de entregar toda la información sustantiva, pero seguirán revisando y analizando todos los datos para conocer la situación del organismo.