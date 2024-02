No es politiquería, Gobierno Federal no tienen datos duros de daños a transportistas: Canacintra

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) Armando Gutiérrez Cuevas dio a conocer que lamenta las declaraciones que dio esta mañana en conferencia de prensa el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien señaló al paro de transportistas como politiquería.

“Yo creo que evidentemente no es politiquería, cuando estamos hablando de la integridad de personas afectadas como el chofer (atacado la semana pasada), no es solo eso, si tu investigas un poquito y empiezas a hablar con algunos del gremio ellos te dicen realmente como están expuestos en temas de inseguridad inclusive por algunas autoridades en temas de extorsión y cuestiones de ese tipo, lo que creo, es que si la respuesta es esa, no tiene datos duros

Asegura que es responsabilidad del gobierno federal tener datos duros en cuanto al tema, por lo cual lo tiene que escuchar y actuar de cualquier forma para mejorar la situación que cada día se agrava más en especial al sur del país.

Tan solo la semana pasada se dio un hecho violento contra un transportista de la empresa Soto en la carretera a Ciudad Juárez, lamentablemente el chofer tiene muerte cerebral debido a un disparo en la cabeza.

Hoy se cumplió con el segundo paro laboral de transportistas de carga como parte de la exigencia a nivel nacional, lo cual ha dado afectaciones a empresas mexicanas y tardanza en exportaciones, aún no se tiene el monto cuantificado de estos retrasos.