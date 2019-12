No dudaría en tomar las armas: Julian LeBaron

Noticias de Chihuahua.-

Julian LeBaron, familiar de las nueve personas asesinadas hace más de tres semanas en Bavispe, Sonora, advirtió que pensar en participar en política le provoca náuseas por la manera en que divide a la población; por ese motivo, aseguró que no le interesa asumir un cargo público y buscará que haya justicia desde la sociedad civil.

El activista admitió que en muchos momentos pensó en incursionar en la política; sin embargo, no considera que ese sea el camino correcto para contribuir a mejorar al país.

Criticó que los servidores públicos tienen como principal responsabilidad proteger la vida de las personas, aunque eso no se ha cumplido y las masacres continúan. Incluso lamentó no tener la certeza de que el asesinato de sus nueve familiares se resolverá, como sucedió en 2009, cuando uno de sus hermanos fue asesinado y hasta el momento no hay ninguna persona sentenciada.

Por ahora, uno de los factores que le permiten tener esperanza es el hecho de que el gobierno estadounidense, a través del FBI, está participando en las indagatorias para dar con los responsables.

El integrante de la familia mormona también habló sobre la posibilidad de utilizar armas de fuego para defenderse de la delincuencia organizada; dijo que si uno de sus familiares estuviera en riesgo de nuevo, no pediría la autorización de nadie para prevenir el delito.

De igual forma consideró que, ante la ineficiencia de las instituciones de justicia, la población se debe organizar para frenar la ola de violencia en el país.

Por| EL UNIVERSAL