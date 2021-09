No descarta Jáuregui que hackeo a celular de Maru sea un asunto político

Noticias de Chihuahua.-

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que no descarta que el hackeo que sufrió la gobernadora Maru Campos Galván en su celular se trate de un asunto político, sin embargo puntualizó que serán las investigaciones las que determinen quién cometió este acto y con qué motivo.

Ayer, la mandatario informó que el número celular que usaba hasta el momento, el 6141002046, fue intervenido para enviar mensajes pidiendo dinero, por lo que alertó a las personas de no caer en la estafa.

“Yo creo que era muy fácil detectarlo, espero que nadie haya caído porque hubo mcha gente que s´lo reportó y bueno la gobernadroa tenía que necesarimaente alertar de que se trataba de un hackeo y se trataba de un fraude”, dijo el funcionario.

Jáuregui Moreno señaló que él no recibió ningún mensaje porque quizá los responsables sabían que no podrían engañarlo y que desconoce cuál era el monto que solicitaban o si alguien fue cayó en la estafa pero espera que no haya sido así pues se trataba de una estrategia muy burda.

“Todos somos sujetos de que nos realicen ese tipo de cuestiones. Yo esper que no haya sido una intervención directa a teléfono, sido que una y exclusivamente se haya usado a través de otro aparato el número, pero serán las investigaciones para que no vaya a ocurrir por cuestiones de seguridad, que se pueda hackear ni el teléfono de la gobernadora ni de ninguno de los funcionarios involucrados por ejemplo en la seguridad”.