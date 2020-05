No aspiro a diputación ni a la presidencia: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que no tiene aspiración de contender por una diputación en la siguiente elección federal del 2021, ni tampoco por la presidencia en el 2024.

En el caso de la diputación federal, el mandatario indicó que los tiempos no coinciden para que él pueda contender como candidato pues la jornada electoral se realizará el 1 de julio, cuando aún estará al frente del poder ejecutivo en Chihuahua, el cual no pretende abandonar mediante una licencia.

Sobre el 2024 indicó que aún es muy temprano para que quienes tengan esa aspiración legítima empiecen a delinear acciones o estrategias, ya que dicha candidatura se construirá en el preciso momento en que se desenvuelva el proceso electora, analizando objetivamente quién es la mejor alternativa para la circunstancia que esté viviendo el país.

“No aspiro ni a una ni a la otra, no estoy ni en la ruta ni estoy haciendo cosas que orienten mi actividad hacia la búsqueda de una candidatura como la presidencia. No estoy en eso, estoy gobernando ,estoy tomando decisiones que no están supeditadas a lo electoral ni a lo político en términos personales”.