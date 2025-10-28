No alcancé playera de “Chihuahua vale la Peña”: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que tuvo conocimiento de que en algunos tianguis de la ciudad estuvieron a la venta playeras con la frase “Chihuahua vale la Peña”.

Al respecto, señaló que no alcanzó a comprar playera y que buscará en próximos días algún puesto en donde cuenten con dichas prendas.

“Sí las vi. La verdad es que no alcancé a comprar una. Entiendo que se están vendiendo en algunos tianguis de la ciudad, vamos a ver si más adelante tengo la oportunidad de comprar una, a ver qué colores encuentro”.

octubre 28, 2025 1:40 pm

