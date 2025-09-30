Ningún actor político es responsable de los actos que sus familiares cometen: PRI Chihuahua respalda a presidente del Congreso

El Partido Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua lamenta los hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Parral, donde, según información difundida por medios de comunicación, un familiar del actual presidente del Congreso del Estado, el diputado Guillermo Ramírez, se vio involucrado en una riña que derivó en la agresión con arma de fuego a terceras personas.

Ante esto el PRI establece de manera categórica que ningún actor político es responsable de los actos, omisiones o conductas que sus familiares puedan cometer. La responsabilidad legal es individual e intransferible, y recae exclusivamente sobre la persona que ejecuta la acción.

“Expresamos nuestro rechazo a cualquier acto de violencia que altere la paz social o ponga en riesgo la integridad de las y los ciudadanos. Asimismo, confiamos plenamente en las autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos conforme a derecho”, expresó Alex Domínguez, líder priista en la entidad.

Asimismo, hizo un llamado a evitar señalamientos injustificados que vinculen al diputado Guillermo Ramírez con los hechos cometidos por un familiar, ya que ello vulnera la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado solo por actos propios.

“Que se haga justicia, conforme a derecho, y que prevalezca siempre el respeto al debido proceso y a la verdad, aplicando la ley sin excepciones para que se sancionen estas acciones tan lamentables”, añadió el también diputado federal.

El Partido Revolucionario Institucional refrenda su respaldo institucional al diputado Guillermo Ramírez, quien no tiene relación alguna con los hechos señalados y quien ha desempeñado su labor legislativa con responsabilidad y compromiso con el estado de Chihuahua.