Niega regidora que terrenos que dona el Municipio sean con fines de lucro

Noticias de Chihuahua.-

La donación de terrenos que se aprueban en las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Hacienda y Planeación y posteriormente en el Ayuntamiento de Chihuahua, solicitadas por asociaciones civiles o religiosas, se hacen con fundamento en las Leyes de Desarrollo Urbano y de Bienes que establece que las superficies mayores a los 2 mil metros cuadrados, son para equipamiento de la ciudad, dio a conocer la Regidora Adriana Diaz Negrete.

Luego de una serie de señalamientos que ha estado haciendo el Regidor de MORENA Rubén Castañeda Mora, quien afirma que estas donaciones que se analizaron y aprobaron en sesión de las comisiones son “un despojo” del patrimonio Municipal, la Arquitecta Diaz lamentó que su homólogo se niegue a dar su voto para causas nobles y se dedique a politizar el asunto.

Además está malinterpretando la ley y los beneficios que se dan a la ciudadanía con estas donaciones y enajenaciones, y de paso esté mal informando a los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua para que la voten en contra.

“Lamentamos que pretenda engañar a la ciudadanía haciendo parecer que estos asuntos de donaciones son un regalo o despojo del patrimonio municipal, cuando lo hacemos como apoyo que se brinda a las asociaciones civiles, religiosas y otras para que den servicios a la comunidad.

Invitamos al Regidor Castañeda a que deje de lado las fobias político-partidistas, y no utilice los temas sociales como ataque a la administración que preside la alcaldesa Mta. María Eugenia Campos Galván, y le pedimos a que se acerque a las autoridades correspondientes para que le expliquen cuáles procedimientos se deben cumplir para llevar a cabo las donaciones.

Refirió que los terrenos NO se entregan con fines de lucro, mucho menos se regalan, todas estas donaciones y enajenaciones cuentan, previo a la Sesión de Regidores con un dictamen técnico por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano donde se especifica la factibilidad de las solicitudes a fin de que se cumpla con la finalidad que el interesado quiere dar al predio que solicita.

“En la actual administración, los integrantes del Ayuntamiento hemos aprobado varias donaciones y enajenaciones, y hemos sido muy precavidos a la hora de su revisión pues estamos pendientes de que se generen proyectos que le brinden un servicio a la comunidad”.

Las AC por ejemplo, nos ayudan a coadyuvar esfuerzos con los gobiernos de todos los niveles a atender donaciones pues hay una gran diversidad de necesidades que van desde la atención a personas con discapacidad, centros deportivos o incluso canchas deportivas, comedores, y otras. Un ejemplo del servicio que nos pueden brindar estos predios es la donación que se le hizo al Gobierno federal, a la SEDENA específicamente para la instalación de la Guardia Nacional en Punta Oriente.

Se integra a los gobiernos federal y estatal quienes requieren espacios para instalación de clínicas, hospitales, y escuelas, “al aprobar estas donaciones, se busca que no queden espacios vacíos en la mancha urbana”, dijo.

El Municipio se interesa en generar espacios para que los ciudadanos a través de las asociaciones civiles, culturales o religiosas refuercen los valores de la familia.