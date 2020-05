Niega regidora ‘fiesta escandalosa’, “fue convivio familiar por aniversario”, aclara

Noticias de Chihuahua.-

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Catalina Bustillos, aclaró ante la prensa lo acontecido el día de su aniversario de boda, mismo que circuló por la red y fue criticado dado a que el país se encuentra en pleno pico de la pandemia del Covid-19.

Bustillos explicó vía telefónica que las personas presentes son su familia los cuales viven ahí, además una mujer que fue contratada por una hora para cantar.

“No hubo fiesta, no hubo invitados, fue en mi casa y es una casa muy amplia y no hubo fiesta”, expresó.

#LoDeHoy #Polémica 👉🏼”¡No hubo fiesta!” Aclara regidora de Chihuahua tras video de festejo en pleno pico de pandemia. Posted by Entre Líneas on Thursday, May 28, 2020

En la entrevista la regidora que no pertenece a algún partido, reconoció que la policía llegó a preguntar qué ocurría, sin embargo no fue nada grave, dado que no hubo invitados, pues en la casa que dijo ser muy amplia viven sus cinco hijos con sus respectivas familias.

Cabe recordar que este video circuló hoy por la red: