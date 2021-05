Ni una cruz más para las madres chihuahuenses: Brenda Ríos

Noticias de Chihuahua.-

Con motivo del festejo del Dia de las Madres, la candidata del PVEM por la gobernatura, Brenda Ríos Prieto, expresó su solidaridad y respeto al tiempo que resaltó la fuerza de las madres chihuahuenses.

“A las mujeres y madres de este estado no nos cuentan nada. Somos guerreras, invencibles y fuertes; somos el pilar de nuestra familia y por eso mi total admiración a todas las que encabezamos esta lucha”, dijo.

En ese sentido, Ríos recordó también a las madres que han perdido a sus hijos e hijas por la imparable violencia que azota al estado desde hace años.

En tal contexto, dijo que su gobierno trabajará en diagnósticos precisos que permitan después implementar estrategias de seguridad eficientes, para dar freno a los feminicidios y la impunidad.

“Sé en carne propia lo que es temer por la seguridad de nuestros hijos, lo he presenciado, fui victima de intento de secuestro y sentí también cómo la inseguridad del estado nos arrebató la vida de miembros de mi familia; la ola de criminiladidad que hay en Chihuahua no puede seguir permeando nuestras calles. Por eso, este 10 de mayo exijo que no haya ni una cruz más en donde las madres chihuahuenses derramen sus lágrimas”.

Para finalizar, la candidata por el verde recordó que dentro de sus principales ejes de trabajo se encuentran estrategias para fortalecer la red estatal de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, la de sus hijos así como abrir una vasta red de guarderías gratuitas en cada colonia de Chihuahua.