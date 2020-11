“Ni enterado estoy”: Madero por denuncia de Fermín Ordoñez

Noticias de Chihuahua.-

El senador del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, señaló que no ha sido notificado de alguna investigación en su contra por la denuncia interpuesta por el aspirante a la alcaldía de Chihuahua, Fermin Ordoñez Arana.

Precisó que incluso desconocía de alguna denuncia en su contra y enmarcó la misma en un tema de guerra electoral, pues es en este contexto en donde siempre surgen acusaciones, ya sea con o sin sustancia, en contra de los aspirantes a alguna candidatura o los candidatos.

“No conozco la denuncia, no sé de que se trata, pero seguramente será un recurso que no tendrá procedencia porque no he incurrido en ningún acto ilegal. Acusar cualquiera puede, demostrar es lo que será difícil, esperaremos para ver que avanza”, detalló el legislador federal.

La denuncia fue interpuesta ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el pasado 20 de noviembre, en contra de Gustavo Madero, Eduardo Fernández, Arturo Fuentes Vélez, Javier Corral y quienes resultaran responsables por los desvíos en la Fiscalía General del Estado.